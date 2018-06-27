Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram по всему миру

В ряде стран мира мессенджер Telegram работает со сбоями. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-порталов.

Сбой произошел около 15:00 мск. Чаще всего на проблемы в работе мессенджера жаловались пользователи в Италии, на Украине, Германии, Австралии, Финляндии, а также в ряде других стран.

Ранее сообщалось, что обнаружен новый троянский вирус, способный контролировать мобильное устройство через Telegram. Вредоносная программа умеет перехватывать сообщения и способен отправлять их от лица владельца. Кроме того, вирус может скачивать контакты, совершать вызовы, записывать аудио, использовать геолокацию, а еще делать скриншоты и менять настройки гаджета.