Instagram устраняет сбой в работе сети

Коллектив Instagram работает над устранением сбоя, возникшего в работе социальной сети. Неполадки в работе приложения возникли у пользователей по всему миру во вторник. Некорректная работа социальной сети затронула жителей стран Европы, США и Бразилии.

В микроблоге в Twitter компании говорится, что команда соцсети в курсе проблемы.

«Мы знаем, что у некоторых пользователей есть проблемы с доступом в их аккаунты в Instagram. Мы делаем всё, чтобы устранить сбой быстрее», — отмечают в сообщении.

Во вторник около половины пользователей (43%) Instagram испытали трудности с загрузкой новостей, 28% наблюдают разные сбои в работе сайта сервиса, а около трети не могут войти в собственный аккаунт.

В июне стало известно, что Instagram может разрешить пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа.