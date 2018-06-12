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Instagram устраняет сбой в работе сети

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Фото: Depositphotos/Mactrunk
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Коллектив Instagram работает над устранением сбоя, возникшего в работе социальной сети. Неполадки в работе приложения возникли у пользователей по всему миру во вторник. Некорректная работа социальной сети затронула жителей стран Европы, США и Бразилии.

В микроблоге в Twitter компании говорится, что команда соцсети в курсе проблемы.

«Мы знаем, что у некоторых пользователей есть проблемы с доступом в их аккаунты в Instagram. Мы делаем всё, чтобы устранить сбой быстрее», — отмечают в сообщении.

Во вторник около половины пользователей (43%) Instagram испытали трудности с загрузкой новостей, 28% наблюдают разные сбои в работе сайта сервиса, а около трети не могут войти в собственный аккаунт.

В июне стало известно, что Instagram может разрешить пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа. 

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