Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи приложения Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на сайте Downdetector.com, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

С 5:00 до 8:00 мск сайт зафиксировал более 10 тыс. отчетов о сбое в работе приложения. Чаще всего пользователи сообщали о невозможности загрузить ленту новостей (41%) и войти в аккаунт (33%).

Жалобы поступали из России, США, Европы и Японии.

Ранее сбои в работе Instagram фиксировались в России и на северо-западе Европы в конце мая.