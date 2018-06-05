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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пользователи приложения Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на сайте Downdetector.com, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. 

С 5:00 до 8:00 мск сайт зафиксировал более 10 тыс. отчетов о сбое в работе приложения. Чаще всего пользователи сообщали о невозможности загрузить ленту новостей (41%) и войти в аккаунт (33%).

Жалобы поступали из России, США, Европы и Японии.

Ранее сбои в работе Instagram фиксировались в России и на северо-западе Европы в конце мая.

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