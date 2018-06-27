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Новые электрички появятся в Приморье после ЧМ-2018

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В пользование Приморскому краю будут переданы новые электрички, оставшиеся после ЧМ-2018. Договоренность об этом достигнута на встрече врио губернатора Андрея Тарасенко с гендиректором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Возможность обновления парка пригородных поездов стала одной из тем переговоров. Кроме того, на них обсуждалась перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморьем и китайским городом Муданцзян.

По словам Тарасенко, которые приводит Vostokmedia, Приморский край готов к работам по проектированию и созданию колеи. Она будет российского производства. Но с помощью специальных устройств появится возможность перейти на колею другого стандарта.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Китае более 80% городов уже к 2020 году будут соединены сетью скоростных железных дорог общей протяженностью свыше 33 тыс. км.

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