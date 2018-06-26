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Более 80% городов КНР к 2020 году соединит сеть скоростных железных дорог

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Более 80% городов КНР к 2020 году будут соединены сетью скоростных железных дорог общей протяженностью свыше 33 тыс. км, сообщает во вторник, 26 июня, China Daily.

Трехлетний план, принятый минтрансом КНР предполагает, в частности, что будет усилена интеграция различных видов транспорта в индустриальном районе Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй.

При этом будут строится пути с участками, где максимальная скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч.

19 апреля на Дне китайского инвестора подписано соглашение о намерениях реализации проекта по созданию скоростной железной дороги Владивосток–Муданьцзян China Railway Dongfang Group планирует построить 12 станций с общей протяженностью путей 380 км.

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