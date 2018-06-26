Министры транспорта Южной Кореи и КНДР обсудят объединение железных дорог

Южная Корея и КНДР намерены обсудить сотрудничество по подключению и модернизации железных дорог, проходящих через границу, в рамках усилий по наблюдению за их недавним соглашением на высшем уровне. Об этом во вторник, 26 июня, сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что южнокорейская делегация из трех членов во главе с вице-министром транспорта Ким Чон Релом встретится с вице-министром транспорта КНДР Ким Юн Хеком.

На встрече обсудят модернизацию железной дороги на пересечении межкорейской границы на западе и объединение дорог на востоке полуострова.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча Мун Чжэ Ина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей глав двух государств за более чем 10 лет. Стороны подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», которая включает в себя сотрудничество по разоружению.