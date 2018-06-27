Застрявшая в щели толстая змея удивила пользователей Сети

В Сети набирает просмотры видео со змеей, которая застряла в узкой щели в деревянном крыльце. Чтобы освободиться из западни, рептилии пришлось изрыгнуть несколько птичьих яиц.

На видео обратило внимание издание New York Post.

Как отмечают журналисты, ролик был снят в американском штате Южная Каролина.

По словам специалистов, это представительница рода крысиных змей. Как правило, рептилии этого вида срыгивают добычу, если чувствуют опасность.

15 июня внутри восьмиметрового питона на индонезийском острове Сулавеси обнаружили тело местной жительницы по имени Ва Тиба. 54-летняя домохозяйка пропала накануне вечером.