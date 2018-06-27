Младенец погиб в кабинете забора крови в Ельце

СУ СКР по Липецкой области начал доследственную проверку по факту гибели полугодовалого ребенка в кабинете забора крови. Младенец погиб на руках у матери.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 25 июня мать мальчика обратилась к участковому врачу. Она рассказала, что у ребенка пропал аппетит, он начал сильно потеть. После осмотра мальчика врач выдала направление на сдачу крови на анализ.

26 июня женщина принесла ребенка на прохождение процедуры, но при взятии крови младенец погиб у нее на руках, сообщает GOROD48.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Тело мальчика отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.