В Саратове начата проверка по факту падения трехлетнего ребенка в люк

По факту падения девочки в коллектор на территории Ленинского района Саратова проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР.

По предварительным данным, вечером 22 июня трехлетний ребенок вышел из машины родителей, припаркованной на улице Зои Космодемьянской, и провалился в люк. Отец успел сразу вытащить дочь, получившую ушиб правой голени, передает ИА «Взгляд-инфо». Следователи устанавливают организацию, обслуживающей место ЧП.

Это не единственный подобный случай в Саратове за последнее время. Так, 18 марта в открытый колодец провалился девятилетний мальчик. А 3 февраля в канализационный люк упал пятилетний ребенок. Спасти его не удалось. В конце марта сообщалось, что в Саратове не закрыты 600 потенциально опасных колодцев.



