Велосипедист умер при столкновении с дорожным знаком в Рязанской области

Житель Ряжска скончался на обочине дороги после ДТП. 57-летний мужчина врезался в опору дорожного знака.

Мертвого мужчину местные жители нашли на улице Энгельса. Сообщается, что он перемещался на велосипеде с самостоятельно установленным двигателем и врезался в дорожный знак. На место были вызваны медики, которые лишь констатировали смерть пожилого велосипедиста. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на издательство «Пресса».

В качестве предварительной причины смерти медики называют остановку сердца. Точная причина будет названа после вскрытия.

Как сообщал портал iz.ru, в Бельгии не менее 19 человек пострадали в результате столкновения с автомобилем во время велогонки.