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Стальной занавес

Россия ответит на введение США импортных пошлин
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Российские власти рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год. Кроме того, Россия планирует принять ответные меры на введение Соединенными Штатами ввозных пошлин на сталь и алюминий. Эти вопросы обсуждались на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященном международной торговле.

По оценкам Минпромторга, убытки российских компаний от введения США заградительных пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий могут составить около $3 млрд. Такой уровень потерь объясняется тем, что российские металлурги инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.

— Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения, — сказал Дмитрий Медведев.

Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ответ на пошлины США

По замыслу президента США, тарифы позволят американской сталелитейной промышленности возобновить производство на закрытых ранее заводах, нарастить общий объем выпуска продукции и снизить зависимость страны от импорта стали и алюминия. Новые таможенные тарифы составили 25 и 10% соответственно.

Пекин отреагировал на решение Вашингтона ввести тарифы на импорт металлов повышением пошлин на 128 товаров из США. Согласно решению китайских властей, импортируемые из Соединенных Штатов фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%.

В Евросоюзе назвали действия США протекционизмом и утвердили ответные меры. В перечень вошли стальная и алюминиевая продукция, продукция АПК, а также ряд других американских товаров, которые будут облагаться дополнительными сборами на границах ЕС на общую сумму €2,8 млрд.

О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие страны.

Председатель российского правительства напомнил, что, вступая в ВТО, Россия взяла на себя определенные обязательства — в частности, была произведена адаптация отечественной экономики, понижены таможенные пошлины, приняты единые стандарты, а также ряд отраслей получил поддержку со стороны государства. Россия по-прежнему считает, что альтернативы ВТО на данный момент не существует, и вопрос о выходе страны из объединения не ставится.

— Вполне естественно, что мы рассчитываем на то, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных обоснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры, — отметил председатель правительства.

Сейчас российскому кабинету министров нужно с учетом позиции бизнеса продумать стратегию и тактику ответных действий России на ограничительные меры других стран. Также было предложено продлить действующие ответные меры на 2019 год.

— Мы должны хорошо продумать стратегию и тактику наших ответных действий, естественно, не только на правительственном уровне, но и в консультациях с бизнес-сообществом, — отметил Дмитрий Медведев. — Прежде всего мы заинтересованы в поддержке российских производственных компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или планируют ее экспортировать на внешние рынки. Мы видим сложности, с которыми они сталкиваются, в том числе и из-за необоснованных ограничительных мер.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет удвоить российский несырьевой экспорт и достичь объема в $250 млрд в год. В том числе сельхозпродукции — до $45 млрд. Сейчас перед правительством стоит задача снять лишние административные барьеры, а также создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые уже работают на внешних рынках и выходят на них. Необходимо довести поставки продукции машиностроения до $50 млрд, а ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм и транспорт, планируется увеличить до $100 млрд.

В 2017 году несырьевой экспорт из России вырос на 20% и достиг $130 млрд.

В настоящее время в России по направлению стратегического развития в сфере международной кооперации и экспорта реализуются четыре приоритетных проекта: «Экспорт продукции АПК», «Экспорт в промышленности», «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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