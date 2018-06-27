Стальной занавес

Российские власти рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год. Кроме того, Россия планирует принять ответные меры на введение Соединенными Штатами ввозных пошлин на сталь и алюминий. Эти вопросы обсуждались на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященном международной торговле.

По оценкам Минпромторга, убытки российских компаний от введения США заградительных пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий могут составить около $3 млрд. Такой уровень потерь объясняется тем, что российские металлурги инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.

— Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения, — сказал Дмитрий Медведев.

По замыслу президента США, тарифы позволят американской сталелитейной промышленности возобновить производство на закрытых ранее заводах, нарастить общий объем выпуска продукции и снизить зависимость страны от импорта стали и алюминия. Новые таможенные тарифы составили 25 и 10% соответственно.

Пекин отреагировал на решение Вашингтона ввести тарифы на импорт металлов повышением пошлин на 128 товаров из США. Согласно решению китайских властей, импортируемые из Соединенных Штатов фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%.

В Евросоюзе назвали действия США протекционизмом и утвердили ответные меры. В перечень вошли стальная и алюминиевая продукция, продукция АПК, а также ряд других американских товаров, которые будут облагаться дополнительными сборами на границах ЕС на общую сумму €2,8 млрд.

О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие страны.

Председатель российского правительства напомнил, что, вступая в ВТО, Россия взяла на себя определенные обязательства — в частности, была произведена адаптация отечественной экономики, понижены таможенные пошлины, приняты единые стандарты, а также ряд отраслей получил поддержку со стороны государства. Россия по-прежнему считает, что альтернативы ВТО на данный момент не существует, и вопрос о выходе страны из объединения не ставится.

— Вполне естественно, что мы рассчитываем на то, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных обоснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры, — отметил председатель правительства.

Сейчас российскому кабинету министров нужно с учетом позиции бизнеса продумать стратегию и тактику ответных действий России на ограничительные меры других стран. Также было предложено продлить действующие ответные меры на 2019 год.

— Мы должны хорошо продумать стратегию и тактику наших ответных действий, естественно, не только на правительственном уровне, но и в консультациях с бизнес-сообществом, — отметил Дмитрий Медведев. — Прежде всего мы заинтересованы в поддержке российских производственных компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или планируют ее экспортировать на внешние рынки. Мы видим сложности, с которыми они сталкиваются, в том числе и из-за необоснованных ограничительных мер.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет удвоить российский несырьевой экспорт и достичь объема в $250 млрд в год. В том числе сельхозпродукции — до $45 млрд. Сейчас перед правительством стоит задача снять лишние административные барьеры, а также создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые уже работают на внешних рынках и выходят на них. Необходимо довести поставки продукции машиностроения до $50 млрд, а ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм и транспорт, планируется увеличить до $100 млрд.

В 2017 году несырьевой экспорт из России вырос на 20% и достиг $130 млрд.

В настоящее время в России по направлению стратегического развития в сфере международной кооперации и экспорта реализуются четыре приоритетных проекта: «Экспорт продукции АПК», «Экспорт в промышленности», «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».