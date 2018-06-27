Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе с некоторыми ограничениями. Об этом сообщается на официальной странице российской сборной по футболу в Twitter.

Восстановительная тренировка прошла в Новогорске 26 июня после поражения России в матче с Уругваем со счетом 0:3 в третьем матче группового этапа. Как отмечает НСН, на занятии отсутствовал полузащитник Александр Ерохин из-за «небольших проблем со стопой».

По словам пресс-секретаря сборной РФ по футболу Игоря Владимирова, тренировка прошла в две группы с разной степенью нагрузок и носила восстановительный характер. В первой группе занимались игроки, отыгравшие большую часть матча, а во второй — те, кто провел меньше времени на поле или не выходил на него.

Дзагоев получил травму во время матча-открытия ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии, завершившемся со счетом 5:0. Дзагоев покинул поле в середине первого тайма, медики диагностировали у него травму мышц задней поверхности бедра.

Сейчас сборная РФ по футболу готовится к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании. Игра пройдет в воскресенье, 1 июля, на столичном стадионе «Лужники».