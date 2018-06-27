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Жители Сыктывкара спорят о строительстве нового храма

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Жители улицы Серова в Сыктывкаре выступили против строительства храма. В столице Коми завершились слушания по вопросу использования земли площадью 1031 кв. м между малоэтажными жилыми домами.

Наряду с протестами, в адрес комиссии поступило обращение от сотрудников детсада № 4, родителей воспитанников дошкольного учреждения, а также жителей района, собравших подписи за застройку. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Как пояснил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, участок на Серова, 39 — наиболее подходящее место для возведения православного храма.

Портал iz.ru писал, что губернатор Пензенской области и члены правительства пожертвуют дневную зарплату на строительство двух храмов: Спасского собора и мечети на проспекте Победы. По мнению главы региона Ивана Белозерцева, благотворительную акцию могут поддержать и депутаты законодательного собрания.

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