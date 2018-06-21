Чиновники Пензенской области пожертвуют зарплату на возведение храма

Губернатор Пензенской области и члены правительства пожертвуют дневную зарплату на строительство двух храмов. Глава региона предложил депутатам поддержать акцию.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил о пожертвованиях в пользу строительства Спасского собора и мечети на проспекте Победы. По словам главы региона, он и члены правительства перечислят зарплату одного рабочего дня. По мнению Белозерцева, благотворительный посыл могут поддержать и депутаты законодательного собрания. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

Губернатор подчеркнул, что за расходом пожертвований введен жесткий контроль.