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Прокуратура в Карелии провела проверку школьных поборов

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Прокуратура Пудожского района Карелии провела проверку по обращению матери двоих детей, сообщившей о поборах в школе. С родителей требовали деньги на ремонт, строительство стадиона, покупку бумаги. При этом в список принадлежностей для первого класса входили жидкое мыло, полотенца, туалетная бумага. 

Как отмечает ИА «Карелinform», взносы под видом добровольных предложений были обязательными для всех, что является нарушением федерального закона. Прокурор района внес директору школы представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два педагога привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратура Татарстана провела проверку в элитной казанской гимназии № 19 и обязала устранить нарушения, связанные с незаконными поборами с родителей учеников. Каждый год их вынуждали сдавать по 5,5 тыс. рублей в благотворительный фонд учреждения. При этом учеников четвертого класса не обеспечили бесплатными учебниками.

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