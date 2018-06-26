Директора школы в ЕАО обвиняют в гибели ребенка при падении с сопки

В Еврейской автономной области завершили расследование уголовного дела в отношении директора школы. Ее обвиняют в халатности, которая привела к гибели шестиклассника при падении с сопки.

По данным следствия, количество уроков для учеников было сокращено из-за проведения пробного экзамена. Директор школы не проинформировала родителей, в итоге подростки, многие из которых проживают в соседних селах, были предоставлены сами себе. Трое мальчиков решили забраться на сопку, чтобы посмотреть на село с высоты. На обратном пути один из несовершеннолетних не удержался на ногах и упал с высоты крутого склона. От полученных травм мальчик скончался, сообщает ИА EAOMedia.

Расследование уголовного дела по статье «Халатность» завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы переданы в суд.