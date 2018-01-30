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Прокуратура Татарстана наказала элитную гимназию в Казани за поборы

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Региональная прокуратура провела проверку и обязала устранить нарушения элитную гимназию за незаконные поборы с родителей учеников в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры было установлено, что родители учеников элитной гимназии № 19 ежегодно вынуждены были сдавать по 5,5 тыс. рублей в благотворительный фонд учреждения, сообщает ProKazan.ru.

Также прокуратурой было выяснено, что учеников четвертого класса не обеспечили бесплатными учебниками. Пособия по основным предметам родители были вынуждены покупать самостоятельно.

После проверки руководитель исполкома Казани Денис Калинкин получил представление об устранении нарушений в гимназии. Директор учебного учреждения получил за поборы выговор.

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