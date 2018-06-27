Эксперты сравнили спрос на футбольную атрибутику в зависимости от результатов игр сборной РФ

Во время ЧМ-2018 на доске интернет-объявлений Avito лавинообразно вырос спрос на футбольную атрибутику — мячи и флаги.

Перед матчем российской сборной с командой Саудовской Аравии посетители сайта начали скупать флаги, сообщается в пресс-релизе Avito. 13 июня, за день до открытия ЧМ, спрос на них был на 65% выше, чем в этот же день годом ранее. 15 июня, на следующий день после победы России, интерес взлетел на 20% по сравнению с предыдущей неделей и на 19% по сравнению с тем же днем 2017 года. 18 июня, за день до матча с Египтом, количество поисковых запросов выросло еще на 18% (и на 68% по сравнению с тем же днем годом ранее).

24 июня, перед игрой с Уругваем, спрос на флаги был на 91% выше, чем годом ранее. Однако за первые сутки после проигрыша сборной России в этом матче он на 20% снизился по сравнению с днем победы над Египтом.

Спрос на мячи, по словам аналитиков Avito, всегда растет при наступлении теплого сезона, однако в дни ЧМ-2018 вышел на новый уровень: с начала июня он был почти в два раза выше, чем в том же месяце прошлого года. За три дня после первого матча интерес к мячам поднялся на 12%.

22 июня фискальный оператор «Такскома» сообщил, что за неделю проведения мундиаля продажа безалкогольного пива в Москве упала на 56% по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на алкогольное пиво при этом поднялся на 29%.