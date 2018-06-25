В России начали активно скупать посвященные чемпионату мира сувениры

В России стали чаще скупать сувениры, спортивные товары, флаги и всё, что связано с проходящим в стране чемпионатом мира по футболу. Наибольший интерес покупателей вызвали посвященные этому событию медали, которые выпустили монетные дворы Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 25 июня, порталу iz.ru сообщили в пресс-службе Avito.

Сейчас на сайте продаются несколько видов медалей. Часть из них посвящены самому чемпионату, часть — сборным различных стран. Также есть медали с изображением российских городов и официальным символом ЧМ-2018 — Волком Забивакой.

Как уточняется в сообщении, средняя цена медали составляет от 1,6 тыс. рублей (по статистике от 4 июня) до 2,1 тыс. рублей (статистика от 21 мая). При этом самая дорогая медаль сейчас стоит 13,2 тыс. рублей.

Также на сайте продаются и другие сувениры — миниатюрная копия тренера сборной России Станислава Черчесова, мячи с автографами Льва Яшина и Криштиану Роналду, футболки и многое другое.

15 июня сообщалось, что в числе традиционных маек, часов и кружек на сайте Avito продавали перо жар-птицы, которое участвовало в церемонии открытия мундиаля на стадионе «Лужники».