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В Москве у гражданина КНР похитили $80 тыс.

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Фото: ТАSS/Imago/PETTER ARVIDSON
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В Москве разыскивают неизвестных, которые похитили у гражданина Китая сумку с $80 тыс. Иностранца ограбили возле дома 8 по улице Большая Юшуньская

Как сообщает ТАСС, на гражданина КНР напали трое неизвестных. Злоумышленники его избили и похитили сумку с деньгами. Пострадавший рассказал о том, что похитители скрылись с места происшествия на машине.

На территории Юго-Западного, Западного и Центрального административных округов был введен план «Перехват». В настоящее время сотрудники уголовного розыска по данным с видеокамер пытаются установить подозреваемых.

Ранее сообщалось, что два грузчика московского аэропорта Шереметьево похитили у гражданина Великобритании, африканского футболиста и бывшего игрока лондонского «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Каану $11 тыс. Подозреваемые в преступлении задержаны.

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