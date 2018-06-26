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Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В центре Москвы неизвестные ограбили популярную актрису Марию Миронову. О произошедшем она рассказала на своей странице в Instagram. 

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Будьте бдительны», – написала она.

Миронова при этом не стала раскрывать, что именно забрали злоумышленники. В комментариях она сообщила, что уже написала заявление в полицию. Найти преступника пока не удалось.

Миронова является актрисой театра «Ленком». Также она известна по роли в фильме Павла Лунгина «Свадьба». Картина участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучший актерский ансамбль.

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