Путин пригласил президента Анголы в Россию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев передал президенту Анголы Жоау Лоуренсу устное приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить РФ с визитом в 2018 году.

По словам пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина, секретарь Совбеза и Лоуренсу обсудили перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень. Патрушев подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич надеется на визит Путина в Белград до конца года. Он отметил, что хотел бы видеть российского лидера на праздновании победы в Первой мировой войне.