Прямой эфир

Путин пригласил президента Анголы в Россию

0
Фото: TASS/ZUMA/Chen Cheng
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев передал президенту Анголы Жоау Лоуренсу устное приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить РФ с визитом в 2018 году.

По словам пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина, секретарь Совбеза и Лоуренсу обсудили перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень. Патрушев подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич надеется на визит Путина в Белград до конца года. Он отметил, что хотел бы видеть российского лидера на праздновании победы в Первой мировой войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Южной Кореи пригласил Путина посетить страну
Советники Трампа проигнорировали его предложение пригласить Путина
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017