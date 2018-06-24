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Президент Сербии пригласил Путина в Белград

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Фото: Global Look Press/Deutzmann
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на визит российского лидера Владимира Путина в Белград до конца года.

«Мы отмечаем победу в Первой мировой войне, потому что были на правильной стороне, которая боролась за свободу в Первой и Второй мировых войнах», — приводит слова Вучича «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что благодаря советским солдатам удалось победить нацизм и установить свободу и независимость Сербии.

Свыше 5 тыс. зрителей собрались в Белграде на концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, передает ТАСС.

Он проходит под открытым небом на площади перед храмом Святого Саввы. Перед концертом артисты встретились с Вучичем и исполнили для него песню «Калинка».

Вучич ранее рассказал о причинах непризнания Крыма частью России. По словам Вучича, страна ориентирована на европейскую интеграцию, что не мешает государству сохранять хорошие отношения с РФ.

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