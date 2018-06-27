Ведущие нейрохирурги мира соберутся на конференцию в Хабаровске

VIII Международная конференция Азиатской Академии Гамма-ножа (AGKA) завтра откроется в Хабаровске. Стратегии диагностики и лечения сложных опухолей, сосудистых мальформаций и функциональных расстройств головного и спинного мозга обсудят ведущие специалисты из России, США, Китая, Тайваня и Японии.

Как сообщает ИА AmurMedia, врачи представят свои разработки в области лечения внутричерепных глиом, метастазов в головной мозг и позвоночник, аденом гипофиза и терапии невралгии тройничного нерва.

Кроме дискуссий и докладов, в программе конференции значится проведение образовательного курса азиатского конгресса нейрохирургов. Для участников организуют специальный обучающий 3D-виртуальный мастер-класс по нейрохирургии.

Портал iz.ru сегодня сообщил об открытии исследователями из Университета Маршалла специфического фермента под названием натрий-калиевый аденозинтрифосфатаз. Они уверены, что этот фермент влияет на процесс старения.