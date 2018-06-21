Томские ученые и Сколтех будут сотрудничать в нейронет-технологиях

Томские ученые подписали соглашение о создании «Нейронет-центра». Проект совместно реализуют Сибирский государственный медицинский университет и Сколковский институт науки и технологий.

«Нейронет-центр» будет комбинировать компетенции ученых и медицинских организаций, а также предприятий реального сектора экономики. В распоряжении центра есть научная школа, квалифицированные кадры и неврологическая клиника. Об этом пишет Сибирское агентство новостей.

Специалисты кафедры неврологии СибГМУ имеют больше 300 публикации в изданиях с высоким рейтингом. В Сколтехе пояснили, что заинтересованы в развитии региональных центров. Институт создает платформу «CoBrain-Аналитика», где собираются медицинские данные, которые в дальнейшем могут быть использованы в диагностике и профилактике болезней.