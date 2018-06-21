Прямой эфир

Томские ученые и Сколтех будут сотрудничать в нейронет-технологиях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Томские ученые подписали соглашение о создании «Нейронет-центра». Проект совместно реализуют Сибирский государственный медицинский университет и Сколковский институт науки и технологий.

«Нейронет-центр» будет комбинировать компетенции ученых и медицинских организаций, а также предприятий реального сектора экономики. В распоряжении центра есть научная школа, квалифицированные кадры и неврологическая клиника. Об этом пишет Сибирское агентство новостей.

Специалисты кафедры неврологии СибГМУ имеют больше 300 публикации в изданиях с высоким рейтингом. В Сколтехе пояснили, что заинтересованы в развитии региональных центров. Институт создает платформу «CoBrain-Аналитика», где собираются медицинские данные, которые в дальнейшем могут быть использованы в диагностике и профилактике болезней.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017