Прямой эфир

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировано более 60 человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирске произошло возгорание в 17-этажном жилом доме, спасатели эвакуировали более 60 жильцов.

«Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трех человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет», — сообщается на сайте главного управления ведомства по Новосибирской области.

Благодаря вовремя сработавшей пожарной сигнализации и системе дымоудаления, многим удалось покинуть здание еще до приезда спасателей. Сотрудники МЧС «спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам».

Огнем было охвачено 20 кв. м., в ликвидации возгорания было задействовано 27 человек и 8 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается. 

Ранее 23 июня пожар вспыхнул в девятиэтажном доме в Томске. Жертвами происшествия стали два человека, один пострадавший госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На московском авиазаводе «Салют» произошел пожар
СК начал проверку после конфликта на берегу реки в Новосибирске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017