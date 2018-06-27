Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировано более 60 человек

В Новосибирске произошло возгорание в 17-этажном жилом доме, спасатели эвакуировали более 60 жильцов.

«Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трех человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет», — сообщается на сайте главного управления ведомства по Новосибирской области.

Благодаря вовремя сработавшей пожарной сигнализации и системе дымоудаления, многим удалось покинуть здание еще до приезда спасателей. Сотрудники МЧС «спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам».

Огнем было охвачено 20 кв. м., в ликвидации возгорания было задействовано 27 человек и 8 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее 23 июня пожар вспыхнул в девятиэтажном доме в Томске. Жертвами происшествия стали два человека, один пострадавший госпитализирован.