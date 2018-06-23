Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Томске

Два человека стали жертвами пожара в девятиэтажном доме на улице Ивана Черных в Томске. Один пострадавший госпитализирован, сообщили в экстренных службах города.

«При пожаре два человека выпрыгнули с 9 этажа. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован, тело еще одного мужчины обнаружено при тушении пожара», – уточнили спасатели в комментарии ТАСС.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в МЧС в 01:56 (21:56 пятницы мск). Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать 35 человек. В ликвидации возгорания были задействованы 19 человек и 6 единиц техники. Причины пожара выясняются. ликвидации возгорания участвовали 19 человек и 6 единиц техники. Причины пожара уточняются.