В МЧС поступило сообщение о пожаре в Малом театре

Сообщение о пожаре в Малом театре в Москве поступило на пульт МЧС. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о возможном возгорании в здании Малого театра, расположенного по адресу: Театральный проезд, дом 1», — цитирует его ТАСС.

На место выехал пожарно-спасательный отряд. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Позже в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что сообщение о пожаре оказалось ложным. «Сработала пожарная сигнализация. Спасатели выехали на место и не обнаружили возгорания», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя ведомства.

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