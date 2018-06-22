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В МЧС поступило сообщение о пожаре в Малом театре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сообщение о пожаре в Малом театре в Москве поступило на пульт МЧС. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о возможном возгорании в здании Малого театра, расположенного по адресу: Театральный проезд, дом 1», — цитирует его ТАСС.

На место выехал пожарно-спасательный отряд. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Позже в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что сообщение о пожаре оказалось ложным. «Сработала пожарная сигнализация. Спасатели выехали на место и не обнаружили возгорания», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя ведомства.

Утром 22 июня в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы загорелись четыре балкона.

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