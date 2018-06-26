СК начал проверку после конфликта на берегу реки в Новосибирске

Следователи начали проверку после конфликта между группой людей на берегу реки Обь в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, видеозапись инцидента была размещена в соцсетях. По предварительной информации, конфликт произошел между людьми, которые причалили на катере к берегу Оби в районе Бугринского моста.

«На кадрах видеозаписи зафиксированы противоправные действия в отношении, предположительно, сотрудника одного из подразделений обеспечения безопасности на воде, который попытался пресечь грубое нарушение группой мужчин правил управления водным транспортом», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали шесть человек, устроивших потасовку возле отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу. Инцидент произошел в ночь на 21 июня. Отмечалось, что конфликт, переросший в массовую драку, изначально завязался между гражданином Киргизии и жителем столицы.