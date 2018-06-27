В техасском госпитале прогремел мощный взрыв

В американском городе Гейтсвилл штата Техас произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 12 человек, один погиб.

Инцидент произошел в строящейся части здания Мемориального госпиталя Кориелл. Предварительно, причиной взрыва стал генератор электроэнергии, который могли использовать из-за массовых отключений электричества в городе.

По данным телеканала KWTX, состояние троих потерпевших оценивается как тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы, их родственники оповещены об инциденте.

Отмечается, что точное число пострадавших устанавливается, две местные больницы готовы принять потерпевших.

Госпиталь эвакуирован, никто из пациентов медицинского учреждения не пострадал.