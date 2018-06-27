Прямой эфир

В техасском госпитале прогремел мощный взрыв

0
Фото: REUTERS/GLENN JONES
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском городе Гейтсвилл штата Техас произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 12 человек, один погиб.

Инцидент произошел в строящейся части здания Мемориального госпиталя Кориелл. Предварительно, причиной взрыва стал генератор электроэнергии, который могли использовать из-за массовых отключений электричества в городе.

По данным телеканала KWTX, состояние троих потерпевших оценивается как тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы, их родственники оповещены об инциденте.

Отмечается, что точное число пострадавших устанавливается, две местные больницы готовы принять потерпевших.

Госпиталь эвакуирован, никто из пациентов медицинского учреждения не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
25 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии
Подросток в США нашел на диване в IKEA оружие и устроил стрельбу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017