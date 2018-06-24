25 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в немецком городе Вупперталь поздно вечером в субботу, 23 июня. По последним данным, пострадали 25 человек, сообщила местная полиция. Первоначально было известно о пяти раненых.

Как пишет Associated Press, часть здания обрушилась, после чего начался пожар. Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП, выясняются обстоятельства произошедшего. Среди рассматриваемых причин не исключается и версия теракта, добавляет «Газета.ру».

Video: A building explosion injured at least 25 people in Wuppertal, Germany, earlier today. The cause of the explosion is unknown and is under investigation. pic.twitter.com/WMyfl0gxXO — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 24, 2018

Около года назад канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что борьба с терроризмом будет продолжаться до тех пор, пока его не удастся победить.