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25 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

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Фото: Depositphotos
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Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в немецком городе Вупперталь поздно вечером в субботу, 23 июня. По последним данным, пострадали 25 человек, сообщила местная полиция. Первоначально было известно о пяти раненых.

Как пишет Associated Press, часть здания обрушилась, после чего начался пожар. Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП, выясняются обстоятельства произошедшего. Среди рассматриваемых причин не исключается и версия теракта, добавляет «Газета.ру».

Около года назад канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что борьба с терроризмом будет продолжаться до тех пор, пока его не удастся победить.

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