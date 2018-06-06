При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек

При взрыве зернохранилища в Страсбурге пострадали по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Europe 1.

Инцидент произошел в портовой зоне города. О причинах взрыва не сообщается.

#Strasbourg explosion vers l'aérodrôme il y a 5min ?

C'est exactement la direction, et l'aérodrôme est à environ 1km de chez moi pic.twitter.com/EYWcL5350q — François Klingler (@fklingler) 6 июня 2018 г.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, в том числе 70 пожарных, уточняет «Газета.ру».

Подъезд к месту происшествия перекрыт.

Ранее 5 июня 11 человек погибли при взрыве на руднике в Китае. Также известно о девяти пострадавших. ЧП произошло в провинции Лаяонин. По предварительным, на железном руднике во время проведения строительных работ подорвался грузовик, перевозивший взрывчатку.