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При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек

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Фото: twitter.com/aureliethev
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При взрыве зернохранилища в Страсбурге пострадали по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Europe 1.

Инцидент произошел в портовой зоне города. О причинах взрыва не сообщается. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, в том числе 70 пожарных, уточняет «Газета.ру»

Подъезд к месту происшествия перекрыт.

Ранее 5 июня 11 человек погибли при взрыве на руднике в Китае. Также известно о девяти пострадавших. ЧП произошло в провинции Лаяонин. По предварительным, на железном руднике во время проведения строительных работ подорвался грузовик, перевозивший взрывчатку. 

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