При взрыве на руднике в Китае погибли 11 человек

11 человек погибли при взрыве на руднике в Китае, известно о девяти пострадавших. ЧП произошло в провинции Лаяонин днем во вторник, 5 июня.

По предварительным, на железном руднике во время проведения строительных работ подорвался грузовик, перевозивший взрывчатку. Автомобиль взорвался при въезде в шахту, передает «РИА Новости».

Из-за взрыва как минимум 25 человек оказались заблокированными под землей. На месте работают представители местных властей и спасательные службы, отмечает «Газета.ру».

9 мая пять человек погибли в результате взрыва в угольной шахте в китайской провинции Хунань.