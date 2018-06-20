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Взрыв произошел на станции метро в Лондоне

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Небольшой взрыв произошел во вторник на станции Southgate лондонской подземки, сообщает Скотленд-Ярд.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 19:03 по местному времени (21:03 мск). Причина взрыва выясняется, однако, как уточнили в полиции, произошедшее не рассматривается как террористический акт.

«Расследование продолжается, но в настоящий момент мы не рассматриваем [этот инцидент] как связанный с терроризмом», — сообщается в Twitter Скотленд-Ярда.

В результате взрыва пострадали несколько человек, им была оказана помощь на месте происшествия. В связи с инцидентом временно закрыта линия метро «Пикадилли», на которой расположена станция.

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