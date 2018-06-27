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Евгений Миронов рассказал о премьерах нового сезона в Театре Наций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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О двух только что вышедших спектаклях и нескольких готовящихся премьерах Театра Наций в интервью «Известиям» рассказал его художественный руководитель, народный артист Евгений Миронов.

«Недавно вышел спектакль «Игра» Явора Гырдева с Виктором Вержбицким и Александром Новиным. На прошлой неделе состоялась премьера спектакля Марата Гацалова на Малой сцене по очень интересной пьесе Михаила Дурненкова «Утопия». Начинает репетиции режиссер Андрей Могучий. Но что именно, пока не буду называть. В сентябре «Театр чудес» по новеллам Сервантеса выпускает Денис Бокурадзе», — отметил худрук.

По словам Миронова, также на Малой сцене в новом сезоне пройдет премьера моноспектакля по Ахматовой, в постановке актера Театра Наций Дмитрия Сердюка, который в нем же и сыграет.

Будет и премьера мюзикла. 

«Мы продолжаем изучать музыкальный театр. У нас появится мюзикл по мотивам фильма «Стиляги», который поставит один из лучших режиссеров мюзиклов Алексей Франдетти», — сообщил Миронов.

Наконец, театр готовит спектакль «Последний дворец последнего царя», приуроченный к 100-летию расстрела царской семьи. Его режиссером станет лауреат последней «Золотой маски» Михаил Атласов.

«Проект будет иметь документально-исследовательский характер, в этой истории до сих пор много вопросов. От спектакля-променада постановку будет отличать именно фактология. Все остальное я расскажу на пресс-конференции в сентябре», — пообещал Евгений Миронов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мне важен ищущий театр»

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