Евгений Миронов собрался в горы

В Новом пространстве Театра наций открылась интерактивная фотовыставка, где представлены уникальные фотоработы, посвященные восхождениям подростков с ограниченными возможностями на высочайшие горные вершины . Фотографы Эрик Майкл Джонсон, Стив Ремих и Евгений Егоров запечатлели самые яркие моменты покорения Тибета, Килиманджаро, Эвереста и Эльбруса. Уникальные снимки экспозиции "Жизнь в движении - путь к вершинам", одним из кураторов которой стал худрук Театра наций Евгений Миронов, наглядно демонстрируют, что человеческие возможности не имеют границ, а все ограничения условны.

Залы особняка на Страстном бульваре украшены разноцветными тибетскими флажками с молитвами. Не только фотографии напоминают об экспедициях. На открытие выставки приехали и герои восхождений. Воспитанницы Филимонковского детского дома-интерната Таня и Анжела побывали на Эльбрусе и Эвересте. На выставке их сопровождала Анна Фомина - она работает в детдоме врачом. Стремление девочек в горы привело на вершину и ее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Здесь у нас на ногах кошки (приспособления для передвижения по льду - "Известия"), без них в горы не ходи, - поясняет Анжела, показывая на фотографии. — Я рассказывала ребятам в детдоме про Эверест, все внимательно слушали, но никто не загорелся идеей восхождения.

Чтобы пойти в горы, нужна сила духа, которой этим ребятам не занимать. Как говорит автор проекта «Жизнь в движении» Наталья Шагинян-Нидэм, самое сложное в этих экспедициях — перебороть себя. Сделать шаг вверх, когда болит голова, не хватает кислорода и хочешь спуститься вниз.

— Спросите у альпинистов — подъем тяжел и для них. А уж для детей, да еще особенных – тем более, — считает Наталья Шагинян-Нидэм. — Эти дети сильнее многих взрослых. Ведь у них иные приоритеты в жизни: выжить, встать на ноги. В прямом смысле этого слова.

Три зала Нового пространства отданы под фотографии, в четвертом показывают фильм «На своих двоих» о Саше Шульчеве, покорившем горы на протезах. С этим юношей, у которого от рождения нет ног, Евгений Миронов познакомился более 10 лет назад.

— Саша жил в Нижнеломовском детском доме и передвигался на самодельной тележке, — рассказал Евгений Миронов. — Я понимал, что на ней он будет ездить всю свою жизнь. Его называли уродом, но оскорбления, унижения лишь закалили характер мальчишки. На моих глазах Саша совершил чудо. Он учится на адвоката в США, у него есть девушка. Он живет полноценной жизнью.

Благодаря усилиям неравнодушных людей мальчик оказался в Техасе, где ему сделали сложную операцию и поставили протезы. И Саша сделал свой первый шаг в 16 лет. В США он обрел приемную семью. А госпиталь, где помогли Саше, теперь каждый год принимает детей из России. Протезирование там бесплатно.

— Наша мечта — сделать новый современный центр по протезированию в Москве, — поделилась с «Известиями» Наталья Шагинян-Нидэм. — Чтобы протезы делали по новейшим технологиям здесь, и в случае замены или ремонта детям не нужно было ехать за океан.

15 февраля на Основной сцене Театра Наций состоится благотворительный концерт «Жизнь в движении», организованный в поддержку детей с ограниченными возможностями. Выступят актеры Евгений Миронов, Анатолий Белый, Ирина Пегова, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, саксофонист Игорь Бутман, оперная звезда Вероника Джиоева, шоу-балет «Тодес», танцовщик Евгений Смирнов и многие другие.

— Каждый год на концерте я озвучивают историю одного из ребят, о которых заботится фонд "Жизнь в движении". В этот раз будет рассказ об Алексее Романове, — рассказал Евгений Миронов. — Он без кистей рук стал известным пианистом. Хочется, чтобы к нам в Театр наций на выставку и концерт пришли родители с детьми. А истории ребят, обиженных судьбой, но не сдавшихся обстоятельствам, стали примером для них. Им нужна поддержка, а не жалость.

Кстати, дети вместе с Натальей Шагинян-Нидэм уже собирают снаряжение для нового восхождения. Летом они собираются в скальный лагерь в Крым. «Хотел бы пойти вместе с вами в горы», — сказал ребятам на открытии выставки Евгений Миронов.

Познакомиться с фотовыставкой можно в Новом пространстве Театра наций до 18 февраля. А стать волонтером или другом проектов «Жизнь в движении» — в любое время.