Объем кредитов населения России достиг 12,8 трлн рублей

На одного россиянина в среднем приходится 87 тыс. рублей кредита, а общий объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей в 2018 году.

Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, данные которого есть у «Известий».

При этом средняя сумма кредита на одного россиянина за год увеличилась на 12 тыс. рублей.

Наибольший показатель закредитованности на человека зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, он составляет 217 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском АО — 196 тыс. рублей, в Тюменской области — 125 тыс. рублей, а наименьший у жителей Крыма, Севастополя и Чечни — от 10 до18 тыс. рублей.

Отмечается, что объем кредитов растет из-за снижения процентных ставок, вслед за снижением ставки Центробанка, но они все еще больше, чем в Европе, и нагрузки по обслуживанию население кредитов в дальнейшем могут расти.

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На одного россиянина приходится 87 тыс. рублей кредитов