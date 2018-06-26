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Развитием розницы в Газпромбанке займется Даниэль Зеленский из ОКБ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Бывший глава Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Даниэль Зеленский (возглавлял эту структуру с 2009 года) переходит в Газпромбанк в ранге первого вице-президента и будет курировать розницу. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что решение Зеленского покинуть ОКБ, где он отвечал за стратегическое развитие и оперативное управление, принято в связи с появлением новых карьерных возможностей. По словам первого зампредседателя Сбербанка и председателя совета директоров ОКБ Александра Ведяхина, акционеры полностью удовлетворены результатами, которые показывает компания. «По сравнению с 2011 годом показатели по выручке выросли более чем в 10 раз, а начиная с 2015-го ежегодные темпы роста этого показателя составляют порядка 30%, что значительно превышает темпы роста рынка розничного кредитования», — говорится в сообщении, распространенном ОКБ.

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«Приобретенный за 20 лет работы профессиональный опыт Даниэля в таких ведущих организациях, как Visa, Experian и ОКБ, а также предпринимательский стиль управления, экспертиза в реализации масштабных проектов, связанных с большими массивами данных и использующих новые технологии, будут чрезвычайно полезны Газпромбанку», — уверен зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. По его мнению, Зеленский способен дать новый импульс для достижения масштабных амбиций розничного подразделения.

По мнению самого Зеленского, работа в одном из крупнейших банков страны открывает возможность на практике осуществить многие идеи, накопленные за 20 лет работы с крупнейшими банками России и регионов Европы, Ближнего Востока и Африки. «Я вижу огромный потенциал в развитии розничного бизнеса Газпромбанка и построения одного из лидеров рынка», — отмечает он.

Это логичное развитие успешной карьеры, солидарны банкиры, опрошенные «Известиями». «Газпромбанк — один из крупнейших банков страны, к тому же реализующий сейчас обширную программу технологического перевооружения, активно развивающий розничный бизнес, так что это прекрасная возможность для такого человека, как Зеленский, правильно использовать накопленный опыт», — заявил собеседник портала.

До службы в ОКБ Даниэль Зеленский работал в Visa и лидере глобального рынка информационных услуг — компании Experian.

ОКБ является одним из крупнейших кредитных бюро в России. Его база данных насчитывает более 326 млн кредитных историй по 87 млн заемщиков, что, по данным компании, на 25 млн больше, чем у ближайшего российского конкурента.

ОКБ было создано в 2004 году глобальным оператором кредитных бюро Experian и группой «Интерфакс». В 2011 году в состав акционеров компании вошел Сбербанк, после чего она была переименована в Объединенное кредитное бюро.

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