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Органам опеки предложили дать доступ к банковской тайне

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг предлагает изменить закон «О банках и банковской деятельности», предоставив органам опеки и попечительства доступ к информации о счетах, вкладах и операциях опекаемых лиц. Законопроект представлен в региональное законодательное собрание для последующего вынесения на рассмотрение Госдумы.

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Проект, с которым ознакомился RT, предлагает дать право органам опеки получать справки о банковской информации в кредитных организациях. Речь идет о счетах лиц, которые находятся под опекой или попечительством или в законном порядке признаны безвестно отсутствующими. Берг считает, что реализация этой идеи поможет соблюдению интересов опекаемых и обеспечит сохранность их имущества. Оговаривается, что органы не имеют права передавать полученные сведения третьим лицам.

В ноябре 2017 года в Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Игоря Мотыгина, воспитавшего с 1996 года 60 трудных подростков. Мужчину заподозрили в присвоении пособий на одного из опекаемых мальчиков. 13-летний ребенок попал в семью Мотыгина в 2016 году. Подросток два раза попадался на воровстве и неоднократно сбегал из дома, в итоге органы передали его в интернат. После этого приемного отца заподозрили в хищении выделенных на мальчика средств общей суммой в 310 тыс. руб.

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