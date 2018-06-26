Почти 20 человек пострадали от жары в Казани

В Казани число пострадавших от жары увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба станции скорой помощи города.

В минувшие выходные, 23 и 24 июня, от высокой температуры воздуха пострадали семь человек. До этого было зафиксировано еще 12 обращений горожан. У всех были диагностированы тепловой и солнечный удар, сообщает ProKazan.ru.

На официальном портале города размещена информация о том, что за два последних дня врачи приняли 100–150 обращений из-за последствий жаркой погоды. Большинство пациентов являются людьми среднего возраста, однако были зафиксированы случаи выезда к 13-летнему ребенку и 85-летней женщине.

В министерстве здравоохранения Республики Татарстан советуют в жаркую погоду употреблять больше жидкости, носить головные уборы, а также выбирать одежду из легких и натуральных материалов.