Десять детей госпитализировали после отравления в поезде в Анапе

Десять детей госпитализировали с поезда на станции в Анапе с пищевым отравлением, сообщает Южная транспортная прокуратура во вторник, 26 июня.

По предварительной информации, поезд Екатеринбург — Анапа прибыл около 10:00 мск. Пострадавших доставили в Детскую городскую больницу.

Новороссийская транспортная прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора Краснодарского края организовала проверку по данному факту.

В Свердловской области более 60 воспитанников оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в возрасте от 7 до 12 лет, а также двоих 18-летних вожатых госпитализировали с признаками отравления с 8 по 9 июня.

Региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.