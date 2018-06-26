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Десять детей госпитализировали после отравления в поезде в Анапе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Десять детей госпитализировали с поезда на станции в Анапе с пищевым отравлением, сообщает Южная транспортная прокуратура во вторник, 26 июня.

По предварительной информации, поезд Екатеринбург — Анапа прибыл около 10:00 мск. Пострадавших доставили в Детскую городскую больницу.

Новороссийская транспортная прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора Краснодарского края организовала проверку по данному факту.

В Свердловской области более 60 воспитанников оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в возрасте от 7 до 12 лет, а также двоих 18-летних вожатых госпитализировали с признаками отравления с 8 по 9 июня.

Региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.

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