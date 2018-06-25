Около 100 человек отравились на свадьбе в Батуми

Около 100 человек, в том числе дети, госпитализированы с признаками отравления после свадебного застолья в грузинском Батуми. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

В ресторане, где проходил банкет на 400 человек, отрицают причастность к инциденту. При этом одна из пострадавших рассказала, что стол с закусками и рыбой был накрыт за несколько часов до начала свадьбы, а в самом помещении было жарко.

Причины массового отравления станут известны через несколько дней после экспертизы, сообщает «РИА Новости».

Ранее в июне сообщалось о массовом отравлении в одном из отелей японского города Киото. В больницы были доставлены более 70 человек.