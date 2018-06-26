Государство проследит за трудоустройством старшего поколения

Увеличение пенсионного возраста потребует профессионального переобучения людей старшего поколения. Государство организует соответствующие программы. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы. Правительство уже внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, которые предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По словам председателя правительства, государство старается максимально учесть интересы всех, кого затронет этот процесс - самих работников и работодателей, при этом будут учтены и интересы государства в целом.

— Известно, что работодатели — и в этом, может быть, одна из основных целей нашей сегодняшней встречи — далеко не всегда охотно берут на работу людей в возрасте, пожилых людей. Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую работу, несмотря на то, что это хорошие специалисты, с огромным опытом, зачастую с уникальной квалификацией, и к тому же они могут эффективно организовать работу, научить более молодых работников, — сказал Дмитрий Медведев. — Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу. Еще раз хочу подчеркнуть: возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей, дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена.

Предложенные изменения не коснутся нынешних пенсионеров, это свыше 46 млн человек. Правительство также предлагает сохранить льготы, дающие право на досрочный выход на пенсию. Это касается тех, кто работает на вредном и опасном производстве, инвалидов, «чернобыльцев», многодетных матерей и других категорий граждан. Для работников с Крайнего Севера возраст выхода на пенсию установят на уровне в 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Требования к стажу учителей, врачей и творческих работников также останутся прежними. Для работников с большим стажем (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) предусматривается возможность выхода на пенсию на два года раньше положенного срока.

— Людям старшего поколения потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности, — отметил председатель правительства.

Также на совещании обсуждались задачи, поставленные новым «майским указом» президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документом поставлены цели по повышению продолжительности жизни россиян, снижению в два раза уровня бедности, ускорению технологического развития, обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечению темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

Чтобы достичь необходимых показателей, правительство внесло ряд предложений по изменению налогового и бюджетного законодательства. В частности, с 2019 года предполагается повысить НДС с 18% до 20%, что даст бюджету 620 млрд рублей ежегодно, также кабмин уже одобрил налоговый маневр в нефтяной отрасли, реализация которого планируется в 2019-2024 годах. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с пропорциональным повышением налога на добычу полезных ископаемых, что принесет бюджету России, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, до 1,6 трлн рублей дополнительно.