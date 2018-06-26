Киоски «Союзпечати» будут сносить в Брянске

В Брянске снесут восемь киосков «Союзпечати». Соответствующее постановление направлено владельцу сети. До этого от него требовали самостоятельно убрать торговые павильоны.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, киоски, которые будут демонтированы, признаны не отвечающими градостроительным нормам. Для павильонов по продаже газет и журналов выделили новые места.

Глава города Александр Хлиманков предложил владельцам киосков выигрывать конкурс и размещать их на законных основаниях. Сейчас готовятся паспорта нестационарных торговых объектов.

Портал iz.ru в середине июня сообщал о том, что во Владивостоке снесли знаменитую «Шаверму-стрит». На улице Адмирала Фокина демонтировали девять ларьков по продаже еды на улице.