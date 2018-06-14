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Памятник хамсе демонтируют в Новороссийске из-за ремонта набережной

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Памятник рыбе хамсе планируют демонтировать из-за проведения ремонтных работ на набережной Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент на территории набережной приступили к реконструкции четвертой очереди. В связи с этим рабочим предстоит демонтировать памятник рыбе хамсе. В мэрии заверили, что после того как все необходимые работы будут завершены, памятник снова вернется на прежнее место, сообщают «Кубанские новости».

Сейчас рабочие проводят подготовительные работы для будущего оформления бетонных парапетов. Их планируют облицевать декоративной плиткой.

Территория ремонтных работ огорожена глухим забором для безопасности жителей и гостей города.

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