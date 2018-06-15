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Во Владивостоке снесли легендарную «Шаверму-стрит»

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Во Владивостоке демонтировали девять ларьков по продаже еды на улице Адмирала Фокина. Они были установлены в этом месте незаконно. Местные жители называли этот отрезок улицы «Шаверма-стрит». Место считалось весьма популярным.

В администрации Фрунзенского района заявили, что предупреждали собственников торговых точек о планируемом сносе заранее. Им предложили выбрать: либо самостоятельный снос павильонов, либо демонтаж силами администрации. Однако владельцы ларьков предупреждение проигнорировали. После демонтажа ларьки отправятся на площадку для временного хранения, передает ИА PrimaMedia.

Между тем, в мэрии Владивостока считают подобные меры необходимыми, поскольку в самовольно установленных палатках не было контроля за качеством продукции. Объекты незаконно подключались к энергоснабжению, а хозяева уклонялись от уплаты налогов.

Портал iz.ru ранее сообщал о кампании по сносу незаконных ларьков на пляжах Севастополя. В связи с окончанием сроков действия договоров было ликвидировано около 200 объектов.

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