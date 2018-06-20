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Цыганские самострои сносят в двух тульских поселках

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В Туле продолжается снос незаконных цыганских построек. Более 10 домов снесено по решению суда в двух населенных пунктах городского округа. Так, в поселке Плеханово демонтировано девять домов, а в селе Хрущево — три дома.

Владельцы самостроев переехали к родственникам, они отказались от предложения по временному размещению в центрах социального обслуживания, сообщает ИА «Тульские новости». В процессе сноса задействованы сотрудники правоохранительных органов, специализированная техника, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады электриков, медики и психологи.

Координационный штаб, который занимался урегулированием ситуации в цыганских поселениях на территории Тулы, был создан весной 2016 года. За время его работы в Плеханово снесли 131 постройку, а в Хрущево — 13. В 2017 году незаконные строения, также принадлежавшие цыганам, сносили и в поселке Косая Гора.

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