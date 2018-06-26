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Карантин по бешенству ввели в Саратовской области

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На трассе в Саратовской области нашли мертвого сурка, у которого выявлено бешенство. В трех населенных пунктах региона введен карантин.

По данным специалистов, бешеный сурок был найден на трассе в Красноармейском районе. Территорию радиусом 1 км объявили неблагополучной по опасному для людей и домашних животных заболеванию. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее карантин был введен в Орловской области, причиной стала угроза распространения птичьего гриппа. Инфекционная болезнь зафиксирована в нескольких населенных пунктах региона. Очаг заболевания выявили в личном подворье в Ливне.

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