Двух бешеных лисиц поймали в поселках Хабаровского края

Два случая бешенства выявлены в Хабаровском крае. Больные лисицы были пойманы на территории населенных пунктов.

Оба случая выявлены в Хабаровском районе. Агрессивных лисиц привезли живыми к ветеринарам, в течение двух дней хищники скончались. Лабораторные исследования подтвердили наличие у животных вируса бешенства, сообщает Vostokmedia.

Первую лису поймали в селе Заозерном. Дикое животное пришло на дачный участок и напало на домашнюю собаку. Несмотря на полученные питомцем травмы, пес не заразился бешенством благодаря регулярным прививкам. Второй случай зафиксирован в селе Восточном. Лиса бродила по частным подворьям, ее поймали местные охотники.

В администрации Хабаровска пояснили, что за последние 18 лет в городе зафиксировано 14 случаев заражения бешенством людей, в 2011 году от болезни умер житель района имени Лазо.