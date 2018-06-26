Три сотрудника администрации и библиотекарь погибли в массовом ДТП под Пензой
Три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района погибли в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» под Пензой, где столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Пятерых пострадавших госпитализировали в пензенскую городскую клиническую больницу № 6, сообщает сетевое издание m24.ru.
«Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter. Власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших, подчеркнул Белозерцев.
Инцидент произошел на 565-м км трассы. В ликвидации последствий аварии приняли участие 10 человек и три единицы техники.