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Три сотрудника администрации и библиотекарь погибли в массовом ДТП под Пензой

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района погибли в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» под Пензой, где столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пятерых пострадавших госпитализировали в пензенскую городскую клиническую больницу № 6, сообщает сетевое издание m24.ru.

«Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter. Власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших, подчеркнул Белозерцев.

Инцидент произошел на 565-м км трассы. В ликвидации последствий аварии приняли участие 10 человек и три единицы техники.

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